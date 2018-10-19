Denizli, AB Büyükelçilerini ağırlayacak

Türkiye'de görev yapan AB ülkelerine mensup Büyükelçiler Pazartesi günü Denizli'ye geliyor. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, kendilerinin ev sahipliğinde AB Büyükelçileri ile gerçekleştirilecek toplantıda Denizli hakkında bilgiler verip, beklentilerini ileteceklerini aktardı.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'nin gelecek hafta bir ilke ev sahipliği yapacağını söyledi. Erdoğan, “Avrupa Birliği ülkeleri ile ilişkilerimizi önemsiyoruz. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Dr. Christian Berger ile beraberinde Türkiye'de görev yapan AB ülkelerine mensup Büyükelçiler ile eşleri, Pazartesi günü şehrimizde olacaklar. Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunacaklar. Denizli Ticaret Odası'nda da Valimiz Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan, Denizli Ticaret Odası ve Denizli Sanayi Odası başta olmak üzere oda başkanlarımız ve iş dünyamızın farklı sektörlerinden temsilciler ve iş adamlarımızla, konuklarımızı ağırlayacağız. Aynı zamanda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağımız geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştireceğiz. İki gün şehrimizde kalacak heyet ve toplantımız içerik ve katılımın yoğunluğu bakımından Denizli'mizde bir ilk olacak” dedi.