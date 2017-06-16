Denizli AFAD’dan Suriyelilere gıda yardımı

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve zor yaşam şartlarıyla mücadele eden Suriyeli vatandaşlara, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ramazan kolisi yardımında bulundu. Evlere giderek tek tek dağıtım yapan AFAD ekiplerine Suriyeli vatandaşlar teşekkür etti.

AFAD ekiplerini karşılarında gören Suriyeli vatandaşlar ise büyük bir mutluluk yaşadı. AFAD ekiplerine ve Türkiye’ye teşekkür eden Suriyeli vatandaşlar, bu yapılan yardımları ve destekleri hiçbir zaman unutmayacaklarını bildirdiler.