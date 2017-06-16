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16 Haziran 2017 17:17

Denizli AFAD’dan Suriyelilere gıda yardımı

Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD), Ramazan ayı nedeniyle şehirde bulunan Suriye uykruklu vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Denizli AFAD’dan Suriyelilere gıda yardımı

16 Haziran 2017 17:17


Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve zor yaşam şartlarıyla mücadele eden Suriyeli vatandaşlara, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ramazan kolisi yardımında bulundu. Evlere giderek tek tek dağıtım yapan AFAD ekiplerine Suriyeli vatandaşlar teşekkür etti.


AFAD ekiplerini karşılarında gören Suriyeli vatandaşlar ise büyük bir mutluluk yaşadı. AFAD ekiplerine ve Türkiye’ye teşekkür eden Suriyeli vatandaşlar, bu yapılan yardımları ve destekleri hiçbir zaman unutmayacaklarını bildirdiler.




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