Denizli amatör spor camiası Nawoyeka'nın yasını tutuyor

Denizli amatör spor camiası maçta kalp krizi geçiren Sarayköysporlu Nijeryalı Ekundayo Ebenezer Nawoyeka'nın yasını tutuyor. Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Denizli Süper Amatör Lig müsabakalarına 1 hafta ara veriliğini açıkladı.

Denizli Süper Amatör Lig'de Servergazi Stadı'nda Yeşilköyspor ile Sarayköyspor arasında yapılan müsabakanın 35. dakikasında misafir takımın 23 yaşındaki Njeryalı oyuncusuEkundayo Ebenezer Nawoyeka kalp krizi geçirdi. Aynı maçta 8. dakikada takımının golünü de atan genç oyuncu hemen Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Vefatı ile Denizli amatör spor camiasını yasa boğan Ekundayo Ebenezer Nawoyeka anısına bazı kararlar alındı. Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yönetimi, sahada yaşamını kaybeden Nijeryalı oyuncu için Denizli Süper Amatör Lig müsabakalarını bir hafta tatil etti.

Müsabakalar bir hafta gecikmeli oynanacak

Oyuncusunu kaybeden Sarayköyspor'un bu hafta sonunda oynanacak olan Bağbaşı Zeytinköyspor maçının ileri bir tarihe ertelenmesi talebini görüşen Denizli ASKF yönetimi, amatör spor camiasının Ekundayo Ebenezer Nawoyeka olayından olumsuz etkilenmesini de göz önüne alarak, 10-11 Kasım tarihlerinde oynanması gereken Denizli Süper Amatör Lig müsabakalarına 1 hafta ara verilmesini kararlaştırdı. Buna göre 10-11 Kasım tarihinde bu ligde oynanması gereken müsabakalar bir hafta ertelenerek 17-18 Kasım tarihinde yapılacak. Ayrıca, Ekundayo Ebenezer Nawoyeka'nın kalp krizi geçirmesi nedeniyle tatil edilen Yeşilköyspor-Sarayköyspor müsabakası da 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 14.30'da kaldığı dakikadan itibaren oynanması kararlaştırıldı. Öte yandan Türkiye Futbol Fedarasyonu, meydana gelen bu üzücü olayla ilgili bir karar aldı. Ekundayo Ebenezer Nawoyeka'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle Denizli'de 10-11 Kasım tarihinde yapılacak olan müsabakalardan önce Ekundayo Ebenezer Nawoyeka anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması kararlaştırıldı. Yine aynı müsabakalarda sporcular genç yaşta hayatını yeşil sahada kaybeden Nijeryalı oyuncu anısına kollarına siyah bant takarak mücadele edecekler.

Takımlar sahaya siyah bantla çıkacak

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, yönetim olarak hafta sonunda yapılması gereken Denizli Süper Amatör Lig müsabakalarını kaydırma kararı aldıklarını belirterek, “Bu ligde hafta sonunda yapılması gereken müsabakalar 17-18 Kasım tarihlerinde oynanacak. Ayrıca TFF'den gelen talimata göre de 10-11 Kasım tarihlerinde yapılacak olan müsabakalarda Ekundayo Ebenezer Nawoyeka anısına 1 dakikalık saygı duruşu ile takımlar sahaya siyah bantla çıkması kararlaştırıldı” dedi.