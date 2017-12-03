Denizli ampute futbol takımı ile Denizlispor yönetimi maç yaptı

Denizli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile Denizli Atatürk Stadyumu’nda engelli kulüpleri arasında futbol müsabakaları düzenlendi. Etkinlik öncesinde , İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulunda eğitim gören engelli öğrencilerden oluşan mehter takımı gösteri yaptı. Bir birinden güzel eserleri seslendiren mehter takımı dinleyenlerden ve protokolden büyük beğeni topladı. Marşları coşku ile söyleyen mehter takımının gösterisi alkışlar ile sona erdi.

Denizli Vali Yardımcısı Vekili Halil Canavar futbol müsabakalarının açılış töreninde yaptığı konuşmada, devletin engelli sorunlarının çözdüğüne dikkat çekerek, iyileştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Halil Canavar " Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda engellilerimiz önündeki engelleri kaldırma konusunda önemli adımlar attı. Kanunlar çıkarıldı, kamu, kurum ve kuruluşlar yeniden yapılandırıldı. 15 yıl öncesine göre engellerimiz çok daha fazla haklara ve imkana sahipler. Mehter takımı ile kültür ve sanatta, spor takımları ile sporda neler yapabileceklerini göreceğiz" dedi. Konuşmaların ardından ise etkinliğe destek veren kişilere teşekkür plaketi verildi. Futbol müsabakalarında ilk olarak Denizlispor Yönetim Kurulu üyeleri ile Denizli Engelliler Spor Kulübü futbolcuları gösteri maçı yaptı.

Çekişmeli geçen maçta takımlar 2-2 berabere kaldı.

Maç sonunda bir birini tebrik eden yönetim ve futbolcular seyircileri selamladı. Her zaman engellilerin yanında olduklarını belirten Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek " Dünya engelliler günü için düzenlenen etkinliğe katıldık. Her birey engelli adayıdır, engelli kardeşlerimizin yanlarında olup, engelli olmadıklarını hissettirdik. Herkesin buna özen göstermesi gerekir "dedi. Etkinlikler, görme engelliler ve işitme engelli takımlarının maçlarının ardından sona erdi.