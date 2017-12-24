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24 Aralık 2017 15:58

Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli

Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli

24 Aralık 2017 15:58

Trafik ekipleri araçların kontrollü geçişine izin veriyor.


Denizli’de dün akşam başlayan yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bırakırken, Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde de kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Cankurtaran ile Kazıkbeli Geçidi arasında ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kış lastiği takmayan bazı araçlar yolda kalırken, zincirsiz tır ve çekicilerin geçişine izin verilmedi. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yolda yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından araçların geçişine kontrollü olarak izin verildi. Trafik Bölge ekipleri, kar yağışı ve buzlanmanın olduğu yerlerde önlem alarak, araçların geçişine kontrollü izin verdi.


Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı yerlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yolda kimi vatandaşlar araçlarından inip yakınları ile kartopu oynarken, seyyar satıcılar ise yolda kalan sürücülere zincir sattı.




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