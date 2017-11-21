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21 Kasım 2017 12:41

Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar ve yoğun sis engeli

Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar ve yoğun sis engeli

21 Kasım 2017 12:41


Denizli’nin yüksek rakımlı ilçelerine mevsimin ilk karı düştü. Çameli, Baklan gibi rakımı yüksek ilçelerde, dün öğle saatlerinde başlayan yağış, akşam saatlerinde kara dönüştü. Kar yağışı ve sisin etkili olduğu Cankurtaran mevkii ile Serinhisar ilçesi arasındaki Kazıkbeli Geçidi arasında ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle sürücülerin geçişi kontrollü olarak sağlanırken, görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının kent merkezinde 8, kar yağışının olduğu Çameli ilçesinde eksi 1 derece olduğu bildirildi.




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