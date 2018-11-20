Denizli Basket Bornova hazırlıklarına başladı

Haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bornova Belediyesi hazırlıklarına başladı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde ilk 4 maçını kazanarak ligin zirvesinde yer alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te 5. Hafta hazırlıkları başladı. Deplasmanda Bornova Belediyesi ile karşılaşacak olan Denizli Basket, Pamukkale Üniversitesi Spor Yerleşkesi'ndeki antrenmanda taktiksel çalışma yaptı. Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda morallerin yüksek olduğu gözlenirken, oyuncuların hırsı da teknik heyeti memnun etti.

Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı, sezona çok iyi başladıklarını ve ilk 4 maçtaki galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi. Ateşdağlı, “Ligi iyi tanıyan genç ve karakterli oyunculardan kurulu bir takım olarak sezona iyi bir başlangıç yaptık. Sezon öncesi de söylediğimiz şeyler vardı. Sezona iyi başlayıp, serimizi sürdürerek bir üst lige hedef koymuştuk. Oynadığımız ilk 4 maçımızı kazandık ve ligde zirvede yer alıyoruz. Bu bizim için büyük bir özgüven kaynağı olduğu kadar büyükte bir sorumluluk veriyor. Denizli basketbolu çok seviyor. Biz de yer aldığımız ligin zirvesinde kendimize yakışanı yaparak, iyi bir oyun sergileyip seyircilerimize güzel bir basketbol izletmek istiyoruz. Oyuncularımız da bizler de şehrimizin basketbola olan ilgisinin farkında. Şimdi 5. Haftada deplasmanda Bornova Belediyesi ile karşılaşacağız. Bu maçın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Onlar da ligin tecrübeli takımlardan. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Denizli'ye galibiyetle dönmek ve galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz” dedi.

Takımdan bazı istatistikler

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te geride kalan 4 hafta sonunda takımın sayı liderleri Azizcan Özdemir ile Gökhan Yazıcıoğlu oldu. Asist sıralamasında ise ilk sırayı kaptan Can uzun aldı.