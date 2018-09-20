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Denizli Basket çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye Basketbol 2.

Ligi'nde (TBL) mücadele edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı yeni sezon hazırlıklarına günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.


Takımın durumu hakkında bilgi veren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı Genel Menajeri Çağlar Turan, çalışmaların iyi gittiğini belirterek, “Bu yıl Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket olarak 3 Eylül'de sezonu açtık. Günde çift antrenmanla hazırlıklarımıza son sürat devam ediyoruz. Tabi ki amacımız, TB2L'de Denizli'yi temsil etmenin vermiş olduğu sorumlulukla ligi en üst seviyede bitirmek istiyoruz. Bu yönde de idari yönetimimiz ve teknik heyetimiz tüm çalışmaları, tüm fedakârlıklarla tam hızıyla sürdürüyor. Bu yıl basketbol 2.liginde 21 takım var. Biz 11 takımın olduğu A grubunda mücadele edeceğiz. Normal sezonu inşallah Mart sonunda zirvede bitirmek istiyoruz. Play-Off'lara en üst sıradan katılmak istiyoruz” dedi.

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