Denizli Basket, Cumhuriyet Turnuvası'na katılacak

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı, Bornova Belediyesi Basketbol Cumhuriyet Turnuvası için İzmir'e gidiyor. Düzenlenen turnuvada 4 takım karşı karşıya gelecek. Denizli Basket ilk maçını 27 Eylül Perşembe günü saat 17.00'da Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde Gemlik Basketbol ile oynayacak.

Denizli'yi, Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde temsil edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Denizli Basket, İzmir'de düzenlenen Bornova Belediyesi Basketbol Cumhuriyet Turnuvası'na katılacak. 4 takımın bulunduğu hazırlık turnuvasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 27 Eylül Perşembe günü saat 17.00'da Gemlik Basketbol, 28 Eylül Cuma günü saat 17.00'da Rota Koleji ve 29 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'da Bornova Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, İzmir'de düzenlenen turnuvanın önemli olduğu söyledi. Ateşdağlı, “Yoğun bir hazırlık döneminden geçiyoruz. İzmir'e hazırlık turnuvası için gideceğiz. 3 maç oynayacağız. Bu turnuvadaki amacımız kendimizi sahada görmek. Doğrularımızı yanlışlarımızı, artılarımızı eksiklerimizi görerek kendimizi TB2L'ye hazır hale getirmek istiyoruz. Bu anlamda bizim için önemli bir turnuva olacak” dedi.