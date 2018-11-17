Denizli Basket dörtte 4 yaptı

Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde çıktığı üç maçı da kazanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, PAU Spor Salonu'nda konuk ettiği Gemlik Basketbol'u 81-75 yenerek 4'te 4 yaptı. Denizli Basket maçın ilk periyodunu Bursa temsilcisi rakibi karşısında 16-22 geride tamamladı. Karşılıklı sayıların atıldığı ikinci periyotta Denizli Basket ilk yarıyı 35-36 geride kapattı.

Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı' nın uyarıları ve taraftarın desteği ile temposunu arttıran Denizli Basket rakibi karşısında 7 sayı farkla 3. periyodu 58-51 önde kapattı.

Son periyot ise Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 67 - Gemlik Basketbol 67 skoruyla tamamlandı ve maç 5 dakikalık uzatmaya gitti. Maçın uzatma bölümünde vitesi yükselten Denizli Basket ard arda attığı sayılar ile maçın skorunu 81-75 ilan etti. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket böylelikle ligte oynadığı 4 maçı da kazandı.