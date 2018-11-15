Denizli Basket Gemlik maçına hazır

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Cuma günü kendi evinde oynayacağı Gemlik Basketbol maçının son antrenmanını Pamukkale Üniversitesi Spor Yerleşkesi'nde tamamladı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligin 4. haftasında Gemlik Basketbolu ağırlayacak. Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçı kazanan Denizli Basket, başarı çizgisini devam ettirmek istiyor. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, gün içerisinde gerçekleştirdiği son antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Evinde oynayacağı maçı kazanmak isteyen yeşil-mavili ekipte eksik veya sakat oyuncunun bulunmadığı bildirildi. Ligde emin adımlarla ilerlediklerini olduğunu belirten Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, “Maç kaybetmediğimiz için sporcularımızın motivasyonu yüksek. Çalışmalarımızı sıkı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Gemlik Basketbol maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz galibiyet” dedi.