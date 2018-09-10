Denizli Basket güç depoluyor

Salonda ağırlık çalışması yapan takımda Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, takımın hak ettiği yer olan 1. Lig için mücadele edeceğini söyledi.

Denizli'nin Türkiye Basketbol 2. Ligi'ndeki temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı, bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı yönetiminde çalışmasını fitness salonunda gerçekleştiren basket takımı güç depoluyor. Ateşdağlı, yeni sezon öncesi gerçekleştirilen antrenmanda açıklamalanda bulunarak, burada bir oluşum olduğu için çok mutlu olduklarını kaydetti. Basketbol camiası adına herkesin çok mutlu olduğunu aktaran Ateşdağlı, “Merkezefendi Belediyesi önemli bir belediye. Bu belediyenin kurduğu bir takımın, daha önce yaptığı işlere paralel olarak çok iyi ve düzgün bir şekilde yürümesi gerekiyor. Bizim ilk amacımız takımı bu şekilde başlatmak ve ileriye doğru götürmek olacak. Öncelikle takım bu ligi çok iyi bilen oyunculardan kurulan bir takım oldu. Bu takım içerisinde hem tecrübeli hem de genç arkadaşlarımız var. Denizlili arkadaşlarımız var. Bu şekilde lige başlayacağız. Lig uzun bir maraton. Basamak basamak yukarıya tırmanmayı düşünüyoruz. Tabi hedefimiz lige çıkmak. Denizli Basket'in, Merkezefendi'nin hak ettiği yer olan 1.lig için mücadele etmek. Seyircimizin de desteğiyle yukarıya doğru tırmanacağız. En sonda da mutlu yerde bitirmek istiyoruz. Bu gücü arkamızda hissettiğimiz sürece şampiyon olmamak için hiçbir sebep görmüyoruz” dedi.