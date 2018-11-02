Denizli Basket, Haliliye Belediyesini 82-71 mağlup etti

Lig'de mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket evinde karşılaştığı Haliliye Belediyeyi 82-71 mağlup etti.

Pamukkale Üniversitesi tesislerinde oynanan karşılaşmada, ilk periyotta Denizli Basket, Haliliye Belediyesi karşısında 16-18 geriye düştü. Denizli Basket 2. periyotta ise öne geçmeyi başararak perdeyi 34-28 önde kapattı. İkinci periyotta yakaladığı rüzgarı devam ettiren Denizli Basket 3. periyodu ise 2 sayı fark ile 47-45 önde kapattı. Karşılaşmanın 4. periyodu ise 64-64'lük beraberlikle sonuçlanınca karşılaşmada uzatma dakikaları oynandı. Uzatmalarda hızını arttıran Denizli Basket, karşılamayı bulduğu 3'lük sayılar ile 82-71 kazandı.