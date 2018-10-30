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Denizli Basket Haliliye Belediyespor maçına hazırlanıyor

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 2 Kasım Cuma günü PAÜ Spor Yerleşkesi’nde konuk edeceği Haliliye Belediyespor maçının hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 2 Kasım Cuma günü PAÜ Spor Yerleşkesi'nde konuk edeceği Haliliye Belediyespor maçının hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.


Denizli'nin Türkiye Basketbol 2. Ligi'ndeki tek temsilcisi Denizli Basket lige hızlı bir başlangıç yaptı. Ligin ilk hafta maçında deplasmanda Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent'i 56-76 mağlup eden yeşil-mavililer, 2 Kasım Cuma günü evinde oynayacağı Haliliye Belediyespor maçın hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Taraftarı önünde oynayacağı ilk lig maçını kazanarak 2'de 2 yapmak isteyen Denizli Basket'te eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.


Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, “Lige güzel bir başlangıç yaptık. İstediklerimizi sahada gösterdik ve zorlu Samsun deplasmanından galip ayrıldık. Deplasmandan farklı kazanarak dönmek hem bizleri hem oyuncularımızı motive etti. Önümüzde kendi evimizde oynayacağımız Haliliye Belediyespor maçı var. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıp, seyircimizin önünde güzel oyunla kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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