Denizli Basket hazırlık maçında Kepez Belediyespor'u mağlup etti

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldiği Kepez Belediyespor'u 63-44 mağlup etti.

Maç PAÜ Spor Yerleşkesi'nde yapıldı.Lig maçları öncesi son hazırlık maçını PAÜ Spor Yerleşkesi'nde oynayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, doludizgin yoluna devam ediyor. Antalya temsilcisi Kepez Belediyespor'u konuk eden Denizli Basket, rakibini 63-44 mağlup etti.

Müsabakada konuk Kepez Belediyespor, maçın ilk periyodunu 17-11 önde bitirdi. 2. Periyodun başlamasıyla etkili olan taraf Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, potasında gördüğü 6 sayıya karşılık attığı 20 sayıyla, sayı levhasını değiştirdi, 31-23 skoruyla devreyi önde kapadı.

Karşılaşmanın 3. Periyotunu Denizli Basket, 51-33 skoruyla tamamladı. Son periyotta da etkili olan ev sahibi Denizli Basket, rakibini 63-44 yendi. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, kendi evinde oynadığı 2 hazırlık maçını da kazandı.

“İyi mücadele ederek galibiyeti hak ettik”

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, takımının performansından memnun olduğunu söyledi. Ateşdağlı, “Kendi evimizde oynadığımız 2. Hazırlık maçımızı da kazandık. Maçın başında istediklerimizi sahada gösteremedik. İlk periyotu geride tamamladık. Hemen toparlanarak, oyunda ağırlığımızı hissettirdik. 3 periyodu da önde kapatarak galibiyete uzanan taraf olduk. Takımımın bu maçtaki performansından memnun olduğumu söyleyebilirim. İyi mücadele ederek galibiyeti hak ettik. Artık sezonun başlama haftasına girdik. Uzun bir maraton olacak. Ligimizde iyi takımlar var. Biz, yeni bir ekibiz, ama iyi bir takımız. Çok çalışarak daha da iyi olacağız. Denizlili basketbol severlere de ayrı bir parantez açmak istiyorum” dedi.