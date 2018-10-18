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Denizli Basket Kepez maçı öncesi son hazırlıklarını yaptı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, kendi evinde karşılaşacağı Kepez Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Denizli Basket, 19 Ekim Cuma günü saat 17.30'da PAÜ Spor Yerleşkesi'nde karşılaşacağı Kepez Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Baş antrenör Şahin Ateşdağlı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, lig maçları öncesi son provasına çıkıyor. Yeşil mavililer kendi evinde karşılaşacağı Kepez Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak hazırlık mücadelesinin saatini beklemeye başladı.


Ateşdağlı, sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, Kepez Belediyespor ile oynayacakları hazırlık maçını kazanarak lig öncesi son provasını başarılı bir şekilde geçmeyi planladıklarını ifade etti.


İl dışındaki hazırlık turnuvalarından sonra PAÜ Spor Yerleşkesi'nde oynadığı ilk maçında Nazilli Belediyespor'u 66-53 yenen Denizli Basket'in bu karşılamasında da tribünlerin büyük oranda dolması beklenirken kadroda da eksik oyuncu bulunmuyor.

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