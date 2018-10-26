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Denizli Basket, ligin ilk maçı için Samsun'a gitti

Denizli Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligde Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent ile oynayacağı ilk maç için Samsun’a gitti.

Denizli Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligde Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent ile oynayacağı ilk maç için Samsun'a gitti. Karşılaşma 27 Ekim Cumartesi (yarın) yapılacak.


Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Denizli'yi temsil edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligin ilk maçı için Samsun'a gitti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent ile karşılaşacak olan Denizli Basket, hazırlıklarını akşamüstü antrenmanı ile bitirerek maç saatini beklemeye geçecek.


Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı eksiklerinin olmadığını belirtti. Ateşdağlı, “Samsun zor bir deplasman. Biz de hazırlıklarımızı buna göre gerçekleştirdik. Ligdeki ilk maçımızdan galibiyetle ayrılarak hem iyi bir başlangıç yapmak hem de taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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