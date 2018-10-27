Denizli Basket ligin ilk maçını farklı kazandı

Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, lige hızlı bir başlangıç yaparak deplasmanda karşılaştığı Samsun Belediye Anakent'i 76-56 mağlup etti.

Ligi'nde Denizli'yi temsil eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligin ilk maçında deplasmanda Samsun Belediye Anakent ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Denizli Basket, oyun süresince etkili olan taraftı. Denizli Basket ilk periyodu 21-14 önde tamamladı. 2. Periyotta da üstünlüğünü koruyan Denizli Basket, ilk yarıyı 39-24 sonuçla kapadı. Maçın 2. yarısında da iyi bir oyun sergileyen Denizli temsilcisi, 3. periyodu 61-40 önde bitirdi. Son periyotta da rakibine fazla şans vermeyen Denizli Basket, rakibini 76-56 yenerek deplasmanda oynadığı ilk maçını kazandı.