Denizli Basket oyuncuları sağlık kontrolünden geçti

Bu sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı sezonu açıyor. Denizli Basket takımı oyuncuları; Azizcan Özdemir, Barış Çağan Özkan, Can Uzun, Cengiz Aydın Ergen, Denizcan Çevik, Gökhan Yazıcıoğlu, Kemalcan Aktuna, Suat Cem Uslu, Kerem Barım, Oğuzhan Derici, Orkun Kemal Ertaş ile Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı ve Yardımcı antrenör Evren Yenice, özel bir hastanede sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti. Kan örnekleri alınan takım oyuncuları ve teknik ekibin, daha sonra kardiyoloji, dahiliye ve genel tahlilleri gerçekleştirildi.