Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 18:30

Denizli Basket oyuncuları sağlık kontrolünden geçti

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı oyuncuları yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Denizli Basket oyuncuları sağlık kontrolünden geçti

03 Eylül 2018 18:30


Bu sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı sezonu açıyor. Denizli Basket takımı oyuncuları; Azizcan Özdemir, Barış Çağan Özkan, Can Uzun, Cengiz Aydın Ergen, Denizcan Çevik, Gökhan Yazıcıoğlu, Kemalcan Aktuna, Suat Cem Uslu, Kerem Barım, Oğuzhan Derici, Orkun Kemal Ertaş ile Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı ve Yardımcı antrenör Evren Yenice, özel bir hastanede sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti. Kan örnekleri alınan takım oyuncuları ve teknik ekibin, daha sonra kardiyoloji, dahiliye ve genel tahlilleri gerçekleştirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç