Denizli Basket parkeye dönüyor

Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele edecek.

Denizli Basket, Merkezefendi Belediyesi ile parkeye geri dönerek, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele edecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan Toplantı Salonu’nda basının karşısına geçerek takımı tanıttı.

“Denizli Basket eski günlerine geri dönüyor”

Geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmalar neticesinde Merkezefendi Belediyesi’nin A takımının Türkiye Basketbol Federasyonu’nca (TBF) 2. lige kabul edildiğini belirten Başkan Subaşıoğlu, “Bu sene Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket adıyla inşallah 2. ligde mücadele edeceğiz. Bu bizim için önemli. Tüm Denizlili hemşerilerimizi, tüm basketbol severleri, tüm sporseverleri Denizli basınımızın değerli mensupları vasıtasıyla maçlara davet ediyorum. Cuma günü çekilecek fikstürden sonra sizlerle daha detaylı bilgileri paylaşıyor olacağız. Güzel bir yola çıktık. Denizli Basket’i tekrar eski günlerine, parkeye geri döndürüyoruz” diye konuştu.

“Maçlar PAÜ Arena’da oynanacak”

Başkan Subaşıoğlu, maçların oynanacağı sahayı da açıkladı. Subaşıoğlu, “Bu sene Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arena’ya geri dönüyoruz. Takımımız, PAÜ Spor Salonu’nda maçlarını oynayacak. Bu vesile ile bize büyük bir destek veren PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Takımın koçu Şahin Ateşdağlı”

Toplantıda takımın koçunu da açıklayan Başkan Subaşıoğlu, “Bugün aramızda bulunan transferlerimizi de açıklıyoruz. Bu dönem koçluğumuzu, geçtiğimiz yıl Artvin Belediyesi’ni Türkiye Basketbol Ligi’ne (TBL) çıkarma başarısı gösteren, daha önce de Denizli Basket’te görev alan, Denizli’yi yakından tanıyan, inandığımız, güvendiğimiz hocamız Şahin Ateşdağlı yapacak” şeklinde konuştu.