Denizli Basket yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Denizli'yi Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı yönetiminde yoğun bir antrenman programıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Denizli Basket lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Günde çift idmanla lige hazırlanan takımda oyuncuların hırsı da göz dolduruyor.

Ateşdağlı, kendi evinde oynayacakları ilk hazırlık maçı olduğunu hatırlatarak, heyecanlı olduklarını söyledi. Ateşdağlı, sezon öncesi hazırlıkların son derece verimli geçtiğini ifade ederek, takımın güç seviyesinin istenilen seviyeye ulaştığını vurguladı. Koç Ateşdağlı, “Pamukkale Üniversitesi Spor Yerleşkesi'nde oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Hazırlık döneminin ortasındayız. Takımın güç seviyesi şuan istediğimiz seviyeye geldi. Evimizde oynayacağımız bu maçı çıkış maçı olarak görüyoruz” dedi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Yerleşkesi'nde oynanacak maça seyirci girişi ücretsiz olacak.