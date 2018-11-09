Denizli Basket'te Efes maçına hazır

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 3. haftasında Aydın temsilcisi Efe Spor'a konuk olacak olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, maçın hazırlıklarını yaptığı tek idmanla tamamladı. Taktik, teknik ve kondisyon antrenmanlarını tamamlayan Denizli Basket, 10 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de karşılaşacağı Efe Spor maçının ilk düdüğünü bekliyor. Takımda eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, “Ligin ilk iki maçını kazanarak güzel bir başlangıç yaptık. Samsun'dan galip ayrıldık, kendi evimizde kazandık. Şimdi Aydın deplasmanına gidiyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. İstediklerimizi sahada gösterdiğimiz takdirde kazanacağımızı düşünüyorum. Bu maçı da kazanarak çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.