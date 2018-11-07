Denizli Basket'te Efespor maçı hazırlıkları devam ediyor

Sezona, çıktığı iki maçı da kazanarak başlayan, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, hafta sonunda oynayacağı Efe Spor maçının hazırlıklarını Başantrenör Şahin Ateşdağlı sürdürüyor. Efe Spor'un zor bir deplasman olduğunun belirten Ateşdağlı, “Efe Spor geçen yıl da bu ligde oynadı. Önemli oyuncuları var. Zor bir deplasman. Ancak biz de zor bir takımız. Lige güzel bir başlangıç yaptık. Efe Spor maçından galibiyetle ayrılıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.