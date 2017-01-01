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01 Ocak 2017 14:40

Denizli Büyükşehir ekipleri yeni yılda da nöbette

Denizli Büyükşehir ekipleri yeni yılda da nöbette

01 Ocak 2017 14:40

Denizli Büyükşehir Belediyesinin nöbetçi ekipleri yılbaşında da görevleri başında hazır bekledi.
Yılbaşına görevleri başında giren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 31 Aralık’tan başlayarak teyakkuzda bekledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, meydana gelebilecek yangın ve trafik kazası gibi olaylar için kent genelindeki 52 noktada nöbet tuttu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yeni yıl tatili boyunca gelen ihbarlara anında cevap vererek vatandaşların imdadına koştu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının nöbetçi ekipleri de görevleri başında bulunurken, yeni yıl tatili boyunca vatandaşların huzur, güven ve rahatı için denetimlerini sürdürdü. DESKİ ekipleri ise meydana gelebilecek arızalara müdahale için nöbetçi ekiplerini hazırda bekletirken, ALO 185 arıza hattına gelen ihbarlara karşı nöbetçi birimler anında yönlendirildi.
Hizmet etmek için gece gündüzler tüm birimlerle birlikte çalıştıklarını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Yeni yıl tatilinde çalışan nöbetçi arkadaşlarımız, halkımızın huzur, güven ve rahatı için çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah arkadaşlarımıza ihtiyaç olacak durumlar yaşanmaz ancak bizler Büyükşehir Belediyesi olarak halkımız için tedbir alıyoruz. Yılbaşında fedakarca çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyor, halkımızın yeni yılını bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.



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