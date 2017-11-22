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22 Kasım 2017 13:03

Denizli Büyükşehir engelliler meclisinde seçim

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin, 13.

Denizli Büyükşehir engelliler meclisinde seçim

22 Kasım 2017 13:03

Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin 13. Seçimli Olağan Genel Kurulu yapılırken, genel kurula katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, seçilen başkanı tebrik etti.


Genel kurulda bir konuşma yapan Başkan Zolan, "Bizlere düşen sizlerin önündeki engelleri kaldırmak. Sizin ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi göz önüne alarak, herkese nasıl hizmet ediyorsak sizlere de aynı şekilde hizmet etmek. Bu kapsamda birçok proje hayata geçirdik. Buna Engelliler Meclisimizin de katkı sunduğu, Denizli’nin ulaşılabilirlik haritası da dahildir. Bundan sonra yapılacak olan projelerde de sizlerin yanında olacağız. Sizin yanınızda olmak bizim asli görevimiz, bunu böyle görüyoruz" dedi.


Konuşmaların ardından tek liste ile seçime gidildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör’ün yeniden seçildi.




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