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12 Temmuz 2017 19:12

Denizli Büyükşehirden "15 Temmuz" konferansı

Denizli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla “15 Temmuz İhanetinin Tarihsel Süreçteki Sebepleri” konulu konferans düzenlendi.

Denizli Büyükşehirden

12 Temmuz 2017 19:12


Denizli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında konferans düzenledi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda konuşmacı olarak Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Ağırman’ın yer aldığı konferansa Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve davetliler katıldı. Konferansta konuşan Ağırman, 15 Temmuz darbe girişiminin tarihsel sürecini anlattı. Ağırman, “15 Temmuz, milli ve yerli insanların düşünce alt yapılarının bir direnişidir, ortaya koymuş olduğu bir baş kaldırıdır, bir duruştur” dedi.


15 Temmuz kalkışmasının hemen olan bir süreç olmadığını ifade eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ise, “Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü bu hafta dolu dolu yapacağımız etkinliklerle anacağız. Bu etkinliklere özellikle çocuklarınızı da getirmenizi öneriyorum. Gelecek nesillerimizin ülkemizin nasıl bir süreci geride bıraktığını görmeleri, bu etkinlikleri amacına ulaştıracaktır” diye konuştu.




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