Denizli Büyükşehir’den 5 mahallesin su problemine çözüm

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ ) Genel Müdürlüğü, iki ilçede beş mahallenin içme suyu problemini çözmek yapılan çalışmaları tamamladı. Proje kapsamında Pamukkale ilçesinin Güzelpınar, Uzunpınar, Kurtluca ve Kapandamları mahalleleri ile Çal ilçesi Baklançakırlar Mahallesi’nde mevsime bağlı kuraklıktan dolayı içme suyu sıkıntısı yaşayan mahallelerde 27 bin metre içme suyu hattı döşendi.

Pamukkale ilçesinin Güzelpınar, Uzunpınar, Kurtluca ve Kapandamları mahalleleri ile Çal ilçesi Baklançakırlar Mahallesi’nin içme suyu ihtiyacını gidermek için DESKİ, proje kapsamında yeni bir sondaj kuyusu açtı. Yeni açılan sondaj kuyusundan 5 mahalleye su verilecek.

Vatandaşlara nitelikli ve sağlıklı içme suyu hizmeti sunmak amacıyla çalışmalara devam edileceğini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Alt yapıya dönük gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Denizlimiz, Türkiye’de en temiz içme suyunu kullanan şehirler arasında yer alıyor. Kent merkeziyle başlayan bu güzellik, büyükşehir olmamızın ardından tüm mahalle ve ilçelerimize de taşınıyor. Bu kapsamda 5 mahallemiz daha nitelikli içme suyuna kavuşuyor. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.