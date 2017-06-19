Denizli Büyükşehir’den Acıpayam’da alt yapı atağı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), Acıpayam İlçesinde su sıkıntısı yaşayan Gölcük Mahallesine su götürülmesi için çalışma başlattı. Yıllar önce yapılan ve ihtiyacı karşılayamadığı belirlenen içme suyu için Gölcük’te çalışma başlatıldı. 1 adet içme suyu sondaj kuyusu ve 1 adet 500 metreküplük içme suyu depo çalışması tamamlandı. Söz konusu mahalleye ayrıca 55 bin metre içme suyu hattı döşeme çalışması başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü ayrıca Acıpayam ilçesinde alt yapısı bulunmayan bazı mahallelerde kanalizasyon çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi DESKİ, tarafından başlatılan proje kapsamında Acıpayam Merkez Yukarı, Çamlık, Aşağı ve Yeni Mahalleye toplam 10 bin metre kanalizasyon hattı döşenecek.