Denizli Büyükşehir’in ilçelerdeki çalışmaları sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde yapımını sürdürdüğü üst yapı çalışmaları sürüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kaldırımı, bisiklet yolu ve sıcak asfaltı ile konforlu bir yola kavuşacak Çivril ilçesindeki Uşak Caddesi’nde incelemede bulundu. Başkan Zolan’a Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, AK Parti Çivril İlçe Başkanı Mehmet Celep ve beraberindekiler eşlik etti. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Osman Zolan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Uşak Caddesi’nde yapımı süren sıcak asfaltın Çivril’e hayırlı olmasını dileyen Başkan Osman Zolan, vatandaşların rahat, konforlu ve güvenli seyahati için yatırımlarının sürdüğünü ifade etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç olan her yerde olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Ben yol konforunun bozulması sebebi ile sıkıntı çeken, toz ve çamur nedeni ile sabır gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ancak biz doğru projelerin altına doğru şekilde imza atmak zorundayız. Kendi ikbalimizi bir kenara bırakıp şehrimizin her köşesinde kalıcı eserler bırakmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.