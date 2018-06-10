Denizli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00’da 29 Ekim Bulvarı’nda Denizlilere seslenecek. Vatandaşlar mitinge 2 saat kala alana alınmaya başlandı. Polis tarafından mitingin yapılacağı alanda geniş güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlar alana yapılan üst aramasının ardından alındı. Miting alanına çıkan bütün yollarda polis tarafından kapatılırken, araç girişlerine izin verilmedi. AK Parti yönetimi tarafından miting alanının üstüne vatandaşların serinlemeleri için yukarıdan su buharı püskürten düzenek konuldu. Sıcaklığın yaklaşık 33 derece olduğu kentte vatandaşların sıcak havaya aldırmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinlemeye gelmeleri dikkatlerden kaçmadı. Miting alanının çevresindeki binalara da ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AK Parti sloganlarının yer aldığı dev posterler asıldı.

Havayoluyla kente geleceği belirtilen Erdoğan’ın saat 14.00’da Denizlilere seslenmesi bekleniyor.