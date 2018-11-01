Denizli Devlet Hastanesi'nde ‘inme' günü etkinliği

Denizli Devlet Hastanesi'nde 29 Ekim Dünya İnme Günü etkinlikleri kapsamında İnme Polikliniği oluşturularak risk grubu içerisinde yer alan hasta ve yakınlarına inme konusunda bilgilendirme yapıldı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem Değirmenci ve Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Uz. Dr. Burcu Selbest Demirtaş tarafından inme polikliniğine gelen hasta ve yakınlarına inme konusunda bilgilendirme yapılarak inmede risk faktörlerini oluşturan tansiyon ve kan şekeri ölçümü yapıldı. Ayrıca felç geçiren hastada gözüken belirtiler vurgulandı ve inmeden korunmak için yapılması gerekenler anlatıldı.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de, İnme Polikliniğini ziyaret ederek Doç Dr. Eylem Değirmenci ve Uz. Dr. Burcu Selbest Demirtaş'tan bilgi aldı. Uz. Dr. Burcu Selbest Demirtaş inmenin beyne giden kan akımının aniden kesilmesine bağlı görüldüğünü, beslenemeyen beyin dokusunun işlevselliğini kaybettiğini ve kişide kol, bacak güçsüzlüğü, konuşma bozukluğu, yüzde kayma, baş dönmesi, görme ve denge kaybı gibi çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkarabileceğini söyledi. Doç. Dr. Eylem Değirmenci de inmenin önlenebilir bir hastalık olduğunu belirterek, yüksek tansiyon, kan şekeri düzensizliği, kolesterol yüksekliği ve kalp hastalıklarının inme için yüksek risk taşıdığını inmenin önlenmesi açısından doktorlarının önerdiği tedavi ve diyet önerilerine uyulması gerektiğini belirtti.