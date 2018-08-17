Proje kapsamında İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, çocuklara düdük, şapka ve tişört hediye etti.

Denizli-Afyonkarahisar karayolunda oluşturulan kontrol noktasını ziyaret eden Demir, burada durdurulan araçlardaki çocuklara projede yer alan düdük, şapka ve tişörtleri hediye ederek, araç kullanırken ailelerin yaptıkları hatalarda uyarmalarını istedi. Kontrol noktasında içerisinde çocuk bulunan araçlar durdurularak proje anlatıldı. Demir, bizzat araç sürücülerine projeyi aktararak içindeki çocuklarla sohbet edip hediyelerini verdi.

Proje ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir, Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile trafikte çok ciddi bir yoğunluk yaşandığını hatırlattı. Kurban Bayramı’nın ağustos ayı gibi yaz tatili bir döneme denk gelmesinin trafikte yoğunluğunu daha fazla arttırdığına dikkat çeken Demir, "Huzurlu ve güvenli sürüşün alt yapısını oluşturmak, vatandaşta bir algı oluşturabilmek maksadı ile proje Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından uygulamaya geçildi. Proje ile sürücülerin emniyet kemeri ile araç kullanma, ön ve arka koltuklarda emniyet kemerini sürekli hale getirmek ayrıca cep telefonu kullanmadan araç kullanılmasını toplumun genelinde alışkanlık ve beceri haline getirilmesi için yapılan bir proje" diye konuştu.

Demir’in ardından projenin tanıtımı ve uygulaması görevli polis memurları tarafından yapıldı.