Denizli Emniyet Müdürü Demir vatandaşlarla buluştu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi’ndeki bir parkta vatandaşlarla bir araya gelen Demir, "Malum sokakların huzuru olmazsa bireylerin de huzuru olmaz, sokakların sükunu olmazsa, düzeni olmazsa bizlerin de olmaz. Bunun için geldiğimiz günden beri sürekli halkla iç içe olduk, dertleştik. Bu faaliyetimiz de onlardan biri. Daha önce muhtarlarla bir arada olduk, 24 saat esaslı alanda olan kesimleri seçtik. Ticari taksi sürücüleri ile alışveriş merkezi, lokantalar, benzin istasyonları, meyve ve sebze komisyoncuları ile buluştuk. Esnafla bir arada olduk, okullarda öğrencilerimizle bir arada olduk, üniversitelilerle bir araya geliyoruz. Bugün buradaki birlikteliğimizde de sizlerle hasbihal edeceğiz. Güvenlikle alakalı, sokağın huzuruna etki eden konularla alakalı sizlerin düşüncelerinizi, sadece şikayetlerinizi değil takdirlerinizi ve değerlendirmelerinizi, önerilerinizi de almak istiyoruz" dedi.

“Devlet buradaki görevlileri size hizmet etmekle görevlendirdi”

Her zaman her sokakta bir polisin olmasının mümkün olmadığını vurgulayan Demir, "Bunun için devlet birtakım imkanları size sunmuş. En başta da 155 Polis İmdat dediğimiz veya 112 Acil Servis telefonlarımız var. Oralardan bize rahatlıkla ulaşın. Şimdiye kadar huzur kenti Denizli’de hakikaten karşılıklı işbirliğinin ve paylaşmanın çok iyi bir ürününü yaşıyoruz. Devlet buradaki görevlileri size hizmet etmekle görevlendirdi, ağalık, paşalık, fedailik yapmak üzere göndermedi. Sağ olsunlar, meslektaşlarımı da tebrik ediyorum. Şu ana kadarki süreçte harika bir iş çıkardılar, güzel bir dönem geçirildi. Bunu yaparken de sokağın sessiz kahramanı dediğimiz sizlere ve güvenliği temin etmek üzere görev yapan meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Denizli’de 2 bin 500’ü aşan personelle biz sizlerin emrinizdeyiz. Sizlerin huzuru için, güvenliği için bıkmadan, usanmadan, yüksünmeden 24 saat görev yapıyoruz" diye konuştu.

“Genç kızlarımızı rahatsız edenlere hiçbir zaman fırsat verilmedi”

Demir, eğitim öğretim yılı başında Milli Eğitim Müdürlüğü ile okullarda toplantılar yaptıklarını anımsatarak, "Okul ve çevresinin güvenliği ile sokakların huzuru için ciddi gayret sarf ediyoruz. Siz de buna destek oluyorsunuz. Okul ve okul çevresi ile alakalı 8 aylık periyotta çok güzel bir netice alındı. Özellikle genç kızlarımızı rahatsız edenlere hiçbir zaman fırsat verilmedi. Diğer taraftan uyuşturucu ile mücadelede sizlerin çok büyük desteği var. Denizli’de çok ciddi başarı elde ettik. Hep bizim yanımızda oldunuz. Birçok kez vatandaşlarımız 155’i aradı, ’falan yerde şöyle bir sıkıntı var’ diye, biz de koşarak geldik. Bazen kaçtı, 2 metre sonra yakaladık, bazen kaçtı 2 saat sonra yakaladık" şeklinde konuştu.