Denizli emniyeti 20 günlük narkotik operasyon verilerini açıkladı

Operasyonlarda zehir taciri kadınların paketli uyuşturucu maddeleri iç çamaşırlarına gizleyerek kontrol noktalarından geçirmeye çalıştıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kent genelinde tedbirlerini Ramazan ayı ve bayram sürecinde daha da sıklaştırdı. Denizli’de sokaklarda uyuşturucuya geçit vermeyen narkotik ekipleri yapmış oldukları kontrol ve uygulamalar ile vatandaşın sahur saatlerine kadar yoğun olarak bulunduğu camiler, parklar, alışveriş merkezleri, çarşı ve diğer şehir merkezi bölgelerinde güvenliği sağladı. Motorize narkotim unsurları ve sivil ekiplerle gece gündüz bölgede bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların geç saatlere kadar sokakta olmasını fırsat bilerek kalabalık içinde saklanmaya çalışan sokak satıcılarına göz açtırmadı.

Kent merkezinde tedbirlerin yanı sıra Denizli’ye geliş istikametindeki karayolları da denetim altına alındı. Yaz tatilinin başlaması ile artan karayolu trafiğinde kendilerine aile görüntüsü vererek özellikle Antalya’dan kente uyuşturucu madde sevk etmeye çalışan kadın ve erkek şüpheliler narkotik ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında kıskıvrak yakalandı. Kadın şüphelilerin paketli uyuşturucu maddeleri iç çamaşırlarına gizleyerek kontrol noktalarından geçirmeye çalışmaları dikkat çekti.

30 kişi tutuklandı

Yürüttüğü başarılı çalışmalarla kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere baskınlar düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, son 20 gün içerisinde il merkezinde 14 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda zehir tacirlerinin uyuşturucu maddeleri depolayarak satışa hazır hale getirdiği adresler titizlikle arandı. Narkotik madde arama köpeklerinin de kullanıldığı aramalar esnasında bulunan uyuşturucu maddelere, madde tartım ve kullanımı için hazırlanan özel düzeneklere ve uyuşturucu madde ticaretinden sağlanan haksız kazançlara el konuldu. Denizli Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde 114 fişek diye tabir edilen içime hazır halde 203 gram esrar, 151 gram metamfetamin, 110 gram eroin, 52 adet exstasy hap, 36 adet sentetik ecza, 5 gram sentetik kannobinoid maddesi yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında adli mercilere sevk edilen 3 yabancı uyruklu 36 şüpheliden 30’u tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanıcısı 48 şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonlarda zehir tacirlerinin ev ve araçlarında ele geçirilen not defterlerine uyuşturucuların gram ve satış tutarlarını çizelge olarak da hazırladıkları anlaşıldı. Polis bu not defterlerine de el koydu.