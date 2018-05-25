Denizli Güney’de sel felaketi

20 dakika etkili olan dolu ortalığı beyaza bürürken ardından etkili olan sağanak yağış ise ilçede sele neden oldu.

Güney ilçesinde dün gece etkili olan yağmur sele neden oldu. Özellikle dağlardan gelen yağmur suları, ilçedeki yolları adeta denize çevirdi. Yağmur, yapımı devam eden alt yapı çalışmalarında da büyük hasarlara yol açtı. Yağmur suları, alt yapı çalışmalarının devam ettiği mahallerin yollarında büyük çukurların oluşmasına neden oldu. Sel ile birlikte oluşan çukurlar ise park halindeki traktörü de adeta yuttu.

Vali afet bölgesinde incelemelerde bulundu

Denizli Valisi Hasan Karahan, sabah saatlerinde Güney ilçesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Güney Kaymakam Vekili Fatih Bayram, Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan ve diğer yetkililerden bilgi alan Vali Hasan vatandaşları ziyaret ederek ’geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Vali Hasan Karahan, devletimizin mağdur vatandaşların yanında olduğunu belirterek yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.