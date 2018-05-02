Denizli ihracatı, yüzde 23,5 büyüdü

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli’nin Nisan ayı ihracatının yüzde 23,5 büyüdüğünü söyledi

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği ihracat ve istihdam seferberliği hedefinde ön sıralarda yer aldığını belirtti. Başkan Erdoğan, " Ekonomi Bakanlığı’nın geçen yıl ilk kez Denizli’de başlattığı, daha sonra da örnek teşkil ederek tüm yurda yaydığı İhracat Seferberliği, ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor. Denizli mart ayındaki ihracatında yüzde 18,1’lik bir artış yakaladı. Nisanda da aylık bazda yüzde 23,5’e ulaşan dikkat çekici bir artışa imza attı. İlk çeyreği kapsayan 4 aylık dönemdeki artış ise, yüzde 20,1 oldu. Denizli olarak, geçen ay 283 milyon 630 bin Dolar, ilk 4 ayda ise 1 milyar 117 milyon 136 bin Dolar tutarında ihracat yaptık" dedi.

Denizli Sanayici, Tüccar ve İş Adamları Platformu Dönem Sözcüsü de olan Başkan Erdoğan, gerek Denizli Ticaret Odası olarak gerekse Denizli Platformu üyeleriyle dış ticaret açığını kapatmada en önemli enstrüman durumundaki ihracatı artırmak için ihracatçılara yönelik özel çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı. Erdoğan, "İhracatı artırmak, göreve geldiğimiz günden bu yana öncelikli hedeflerimizden. DTO olarak, ihracatçımızın portföyünü genişletebilmek amacıyla uluslararası temaslarımızı artırdık ve onların sektörel fuarlarda boy gösterip yeni müşterilerle temasa geçmelerini sağlamalarına yardımcı olduk. Böylelikle, rekabetin acımasız olduğu uluslararası pazarda, hemşehrilerimizin rakiplerine karşı avantajlı duruma geçmelerine ön ayak olmaya çalıştık. Bu arada, özgüvenlerini artırarak iş yapma isteklerini yükseltmek için de gayret gösterdik. Çabalarımızın sonuca ulaşması ve kazanca dönüşmesinden dolayı duyduğumuz mutluluğu, çalışıp üreterek bugünlere ulaşmamıza katkı sağlayan her kim varsa hepsiyle de paylaşırken, ihracattaki başarımızın mimarlarını kutluyor ve aynı hızla yoluna devam etmelerini, ülkemizi ve ekonomisini daha da büyütmelerini, böylelikle halkımızın da refahını yükseltmelerini diliyorum" diye konuştu.

İhracatta çift haneli artış devam ediyor

Ülke ihracatında 1,5 yıldır artışın devam ettiğine dikkat çeken DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, son 7 aydır da ihracattaki artışın çift haneli olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Yılın ilk 4 ayında ülke ihracatı yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar Dolar’a çıktı. Son 12 aylık ihracatımız ise, bir önceki yıla göre yüzde 10,7 artarak 161,1 milyar Dolar’a ulaştı. Nisanda, 161 ülke ile bölgeye ihracatımız arttı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya’ya ihracat yüzde 23,3, İngiltere’ye yüzde 16,1, İtalya’ya yüzde 15,7, Fransa’ya yüzde 41,5, İspanya’ya ise yüzde 34,4 oranında artış gösterdi. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında en yüksek artış, yüzde 62,2 ile Rusya’da. Ülke grubu bazında Nisan ayındaki ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre AB ülkelerinde yüzde 24 yükseldi. Afrika’ya ihracatımız yüzde 24,7, Bağımsız Devletler Topluluğu’na da yüzde 13,6 arttı. Nisan ayında AB’nin ihracattaki payı yüzde 51,6 oldu. Emekler, bir kez daha yüksek kazanca dönüştü ne mutlu üreticimize, işçimize, işverenlerimize" dedi.