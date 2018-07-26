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26 Temmuz 2018 17:41

Denizli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Denizli’de istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek için yerel düzeyde politikalar oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunmak amacıyla düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2018 Yılı 3.

Denizli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

26 Temmuz 2018 17:41

Olağan Toplantısı Vali Hasan Karahan’ın başkanlığında yapıldı.


Denizli Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Karahan, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Kumaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Oğuz, Acıpayam Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı ile bu alana ait Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı dalının açılması, Merkezefendi ilçesi Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Anadolu Meslek Programı türünde “Adalet” alanı açılması teklifinde bulundu. Teklif kurul üyelerince kabul edildi.


Toplantıda söz alan Işık ise aktif iş gücü hizmetleri kapsamında olan kurs ve programların denetimiyle ilgili Denetim Kurulu tarafından oluşturulan rapor hakkında kurul üyelerine bilgi verdi. Işık, “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik” kapsamında Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne İntikal eden engelli ve eski hükümlü hibe projeleri hakkında kurul üyelerine bilgi verdi. Ardından projeler kurul üyelerince değerlendirildi. Kurul üyelerince uygun bulunan ve uygun bulunmayan projelerin, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi kararlaştırıldı.


Tekliflerinin görüşülmesi ile devam eden toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin ardından sona erdi.




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