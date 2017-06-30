Denizli İmam Hatip Fen Lisesi inşaatı yükseliyor

Yaklaşık 10 milyon TL’ye mal olacak okul inşaatının bu yıl sonunda bitmesi bekleniyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından inşa edilen ve yaklaşık 10 milyon TL’ye mal olacak İmam Hatip Fen Lisesinin kaba inşaatında sona doğru yaklaşıldı. Şirinköy Mahallesinde 32 derslik olarak inşa edilen okulun, içinde fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, kız ve erkelere ait kapalı spor salonları bulunacak. 3 Ocak 2017 tarihinde ilk kazmanın vurulduğu okulun yıl sonunda tamamlanması bekleniyor. Milli Eğitime anahtar teslim ile yapılacak okulun ilde bir marka olması hedefleniyor. Projesi, Ankara’da Milli Eğitimin müşavirlerince özel olarak tasarlanan okulun sınıfları 42 metrekareden oluşacak ve sınıfların yanında öğretmenlerin özel bilim çalışması yapacağı bölümler yer alacak. 8 milyon 297 bin TL’ye mal olan binanın maliyeti çevre düzenlemesi ile yaklaşık 10 milyon TL’yi bulacak.

Okul inşaatında incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi alan ve Türkiye’de ilk defa İmam Hatip Fen Lisesi olarak bir okulun sıfırdan inşa edildiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, okul hakkında açıklamalarda bulundu. Subaşıoğlu, "İlk ve tek İmam Hatip Fen Lisesinin inşaatı son sürat devam ediyor. Tamamı Merkezefendi Belediyesi tarafından finanse ediliyor. Yaklaşık 10 milyon TL’lik yatırımla, Türkiye’nin ilk ve tek İmam Hatip Fen Lisesini Denizlimize kazandırmış olacağız. İçerisinde 32 derslik bulunuyor, bununla birlikte biyolojik, kimya ve fizik gibi laboratuvarları ayrı ayrı projelendirildiği, bunun yanında müzik, resim, musiki gibi atölyelerinin bulunduğu, en alt katta kızlar ve erkekler için ayrı ayrı kapalı spor mekanlarının tasarlandığı, bahçesinde de yine halı sahaların, basket sahalarının, tenis kortlarının yer aldığı önemli bir projedir" dedi.

"Din eğitimi yanlış ellerin eline geçmesin"

Projenin Merkezefendi Belediyesinin marka projelerinden biri olduğunu belirten Subaşıoğlu, "Biz bu okulumuzu inşallah bunu bitirip milli eğitime devrettikten sonra, bu okuldan elimizi çekmeyeceğiz. Bizzat bu okulun içerisinde, üzerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sadece binayı yapıp teslim etmek değil, içerisindeki mantığı gayet güzel bir şekilde çağın gerektirdiği şekilde organize etmemiz gerekiyor. Hem din ilimlerinin hem de fen ilimlerinin birlikte meczedilerek, birlikte gelecek nesillere aktarıldığı, çok önemli bir projedir. Son dönemde FETÖ terör örgütüyle de, din eğitiminin yanlış kişilerin eline geçtiğinde sonuçlarını hep beraber gördük. Artık din eğitiminin doğru ellerle çocuklarımıza aktarılması, din eğitiminin yanında fen bilimleriyle de yeni bir perspektif kazandırmamız gerekiyor" ifadelerini kaydetti.

Okul yaptıktan sonra bırakıp gitmeyeceklerini belirten Subaşıoğlu, okulun geliştirilmesi ve marka haline getirilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Subaşıoğlu, "Marka yapmak adına gerek öğrencilere burs verilmesi, bu okulun hem banisi hem de hamisi olacak insanlarla destekleyici vakıf anlayışı içerisinde, farklı kurumsal bir kimlik çalışması da yapacağız. Bu okul bizim için sadece bir bina değil, içerisine ruh konulacak. Türkiye’nin geleceğine dair, yeni bir perspektif öngören yeni İmam Hatip Fen Lisesi kategorisi ile inşallah Türkiye’de ilk defa yola çıkacak" ifadelerini kullandı.

"Okul projesi özel olarak tasarlandı"

Okulun projesinin Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı müşavirlerince özel olarak yaptırıldığını belirten Subaşıoğlu, özel olarak dizayn edilen okulun çevre düzenlemesi için de yaklaşık 1,5 milyon TL’lik bir harcama yapılacağını söyledi. Subaşıoğlu, "Çevre duvarları, Beştepe’deki Külliye gibi altı bürüt beton, üstü lamel olarak tasarlandı. Bu okul bir gün Türkiye’de parmakla gösterilen bir okul olacak. Hem din eğitimi, hem de fen bilimleri eğitiminin mecz edilerek, birleştirilerek, verileceği önemli bir mekan olacak" dedi.

"Eğitim projelerimiz devam edecek"

İlerleyen zamanlarda yazılım akademisi adında bir projenin örgün eğitimin içerisinde koymak gibi hedeflerinin olduğunu belirten Subaşıoğlu, "Merkezefendi ilçesinin hem TEOG sınavlarında, hem üniversite sınavlarında hem de akademik başarıda, sportif başarıda ya ilk üçte ya da ilk beşte yer alıyor. Bizim için bu başarının kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesi çok çok önemlidir. Eğitim projeksiyonları perspektifleri anlamında önemli bir kilometre taşı ama sadece bunlarla sınırlı değil, Merkezefendi’nin kendi sınırları içerisinde yaşayan insanları, gençler ve çocukların geleceği ile ilgili yeni projelere imza atılmasını öngörüyoruz. İnşallah daha yeni ve iyi projelerle Merkezefendili hemşehrilerimizin karşısında olacağız" şeklinde konuştu.