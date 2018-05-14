Denizli İŞ-KUR’da öğrenciler için ‘Bilgisayar Laboratuarı’ kuruldu

İŞ-KUR) Denizli İl Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik, yetenek, kişilik ve mesleki eğiliminin tespitine yönelik olarak, İş ve Meslek Danışmanlarınca uygulanmak üzere Mesleki Yönelim Bataryası (MYB) hizmeti vermeye başlandı. Hizmetin kalitesini artırmak ve öğrencilerin meslek seçimine destek olmak amacıyla kurumda ‘Bilgisayar Laboratuarı’ kuruldu. Bu sayede daha çok öğrenci verilen hizmetten yararlanabilecek. İŞKUR Mesleki Yönelim Test Bataryası, bilimsel açıdan geçerliliği ve güvenirliği araştırmalarla kanıtlanmış genel yetenek, mesleki eğilim ve mesleki kişilik testlerinden oluştuğu belirtildi. Bu test bireylerin farklı meslekleri ve kendi kişisel özelliklerini tanımalarını ve kendileri için en uygun mesleği bulabilmelerini hedefliyor. Bilgisayar üzerinden yapılan test, kişilerin ilgilerini, yönelimlerini, becerilerini fark ederek geliştirmelerini böylece mesleki alternatiflerini görerek tercihlerini netleştirmelerine yardımcı olacak.