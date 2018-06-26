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26 Haziran 2018 16:41

Denizli İŞKUR açtığı stantlar ile işsiz ve işverenlere ulaşmaya başladı

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Denizli İl Müdürülüğü tarafından bu yıl içerisinde ilan edilen ‘Milli İstihdam Seferberliği’ kapsamında kentin farklı bölgelerinde stant çalışması başlatıldı.

Denizli İŞKUR açtığı stantlar ile işsiz ve işverenlere ulaşmaya başladı

26 Haziran 2018 16:41


Milli İstihdam Seferberliği kapsamında istihdamın daha kuvvetli ivmelendirilebilmesi için söz konusu teşvik ve desteklerin kamuoyuna duyurulması amacıyla Denizli’nin farklı bölgelerinde stant çalışması başlatıldı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alış veriş merkezleri, şehir meydanlarında gün boyu stantlarda görev yapan İş ve Meslek Danışmanları, iş arayan vatandaşlara ve işverenlere teşvikler ile kurum hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Vatandaşlara ilave istihdam teşviklerini anlatan broşürlerden dağıtıldı.




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