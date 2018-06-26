Milli İstihdam Seferberliği kapsamında istihdamın daha kuvvetli ivmelendirilebilmesi için söz konusu teşvik ve desteklerin kamuoyuna duyurulması amacıyla Denizli’nin farklı bölgelerinde stant çalışması başlatıldı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alış veriş merkezleri, şehir meydanlarında gün boyu stantlarda görev yapan İş ve Meslek Danışmanları, iş arayan vatandaşlara ve işverenlere teşvikler ile kurum hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Vatandaşlara ilave istihdam teşviklerini anlatan broşürlerden dağıtıldı.