Denizli İŞKUR ile GEKA arasında sözleşme imzalandı

Proje kapsamında 2 kurum arasında sözleşme imzalandı.

Güney Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde bölgedeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla başlatılan 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirmesi süreci sonucunda Denizli İŞKUR’un “Benim Eğitimim İşsizin Geleceği” konulu eğitim projesi, teknik destek almaya hak kazandı. Proje ile ilgili sözleşme Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR)ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)arasında imzalandı. Proje kapsamında tüm İŞKUR personeline çeşitli konularda eğitimler verilecek. Ayrıca kişisel ve kurumsal gelişime yönelik bu eğitim ile kurumun insan kaynağı ve takım ruhu güçlenecek, hizmet kalitesi artacak ve sürdürülebilirliği sağlanacak. Proje ile Denizli İŞKUR tarafından hizmet verilen işsiz vatandaşlara, işverenlere, dezavantajlı gruplara ve öğrencilere yeni beceriler kazandırılarak istihdama katılmalarını sağlayacak yollar oluşturacak.