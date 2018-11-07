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Denizli İŞKUR öğrencilerle buluştu

Denizli İŞKUR İl Müdürlüğü Merkezefendi ilçesinde bulunan Denizli Lisesi’nde “Koca Mekteplilerden Koca Mekteplilere” sloganıyla düzenlediği fuarda öğrencilerle bir araya geldi.

Denizli İŞKUR İl Müdürlüğü Merkezefendi ilçesinde bulunan Denizli Lisesi'nde “Koca Mekteplilerden Koca Mekteplilere” sloganıyla düzenlediği fuarda öğrencilerle bir araya geldi.


Denizli Lisesi'ndeki fuara, makine mühendisliği, mimarlık, eczacılık gibi 30 farklı meslekten toplam 40 Denizli Lisesi mezunu meslek mensubu katıldı. Meslek Mensupları fuara katılan öğrencilere meslekleri hakkında bilgi vererek, iş hayatındaki tecrübelerini anlattı. Denizli Lisesi Meslek Fuarına katılan Denizli Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü personeli de öğrencilere İŞKUR hizmetleri hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin meslekler konusundaki sorularını yanıtladı.

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