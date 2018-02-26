Denizli İŞKUR’da, MBRD toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıya Denizli Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Atilla Çakır, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Şube Şefi Osman Yokuş, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Şen, Pamukkale ve Merkezefendi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Bölüm Başkanları, rehber öğretmenler ile iş ve meslek danışmanları katıldı. Toplantıda MBRD’nin amacının işgücü piyasasının istediği nitelikler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak, gençlerin özelliklerine uygun mesleği seçmeleri, böylece mesleğinde ve çalışma hayatında başarılı olmalarını sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Toplantıda katılımcılara bilgilendirmeler de bulunan İş ve Meslek Danışmanı Yasemin Yıldız, 2017-18 eğitim öğretim yılı 1. döneminde ve yapılan faaliyetleri anlattı. Yıldız, 2017 yılında Denizli İŞKUR’da görev yapan iş ve meslek danışmanlarınca 491 okul ziyareti gerçekleştirdiklerini, 235 ayrı grupta olmak üzere yaklaşık 6 bin öğrenciye ‘İş Arama Becerileri ve Meslek Seçiminin Önemi’ konulu bilgilendirme yapıldığını aktardı. Öğretim yılının 2. dönemi için gerçekleştirilecek okul ziyaretleri ve ‘Meslek Seçimine Destek Dergisi’nin dağıtımına yönelik bilgi veren Yıldız, iş kulüpleri çalışmaları hakkında da detaylı açıklamalarda bulundu.