Denizli, kurban bağışında 9. sırada yer aldı

Kızılay Denizli Şube Başkanı Erdal Otçu, Denizli’nin iller arasındaki kurban bağışında ilk 10’a girmesinni memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Denizli’nin önemli bir başarı sağladığını dile getiren Otçu, Denizli halkına bu duyarlılığı için teşekkür ettiğini söyledi. Denizli’nin Kızılay’a verdiği destek ile her zaman kurumun yanında olduğunu gösterdiğini ifade eden Otçu, “25 gün kısa bir süre içinde kurban bağışı kabul ettik. Bize inanan ve güvenen Denizli halkının desteği ile sıralamada 9. sırada kendimize yer bulduk. Genel merkezimizin yaptığı değerlendirme sonrasında oluşan sıralamaya bakıldığında, İstanbul birinci sırada yer aldı. Onu sırası ile Ankara, Kayseri, Sakarya, Eskişehir, Konya, Bursa, Bolu, Denizli ve Balıkesir elde etti. Bolu ili, bizi sadece 6 bağış ile geçti. Ayrıca Ege bölgesinde sıralamaya giren tek ilin Denizli olması da bizler için son derece önemlidir. Bu başarı, bizlere koşulsuz şartsız destek veren Denizli halkının emeği vardır. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.