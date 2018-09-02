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  •  » Denizli Merkezefendi Ilçesinde Nakliye Deposu Olarak Kullanılan Bir Binada Yangın Çıktı. İçerisinde Odun, Araç Lastiği Ve Çeşitli Ev Eşyalarının Bulunduğu Depoda Çıkan Yangına Çok Sayıda Itfaiye Ekibi Müdahale Ediyor.
02 Eylül 2018 16:59

Denizli Merkezefendi ilçesinde nakliye deposu olarak kullanılan bir binada yangın çıktı. İçerisinde odun, araç lastiği ve çeşitli ev eşyalarının bulunduğu depoda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

IHAAW165858-ASA/02-09-2018 - Denizli Merkezefendi ilçesinde nakliye deposu olarak kullanılan bir binada yangın çıktı.

Denizli Merkezefendi ilçesinde nakliye deposu olarak kullanılan bir binada yangın çıktı. İçerisinde odun, araç lastiği ve çeşitli ev eşyalarının bulunduğu depoda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

02 Eylül 2018 16:59

İçerisinde odun, araç lastiği ve çeşitli ev eşyalarının bulunduğu depoda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. 02.09.2018 16:58:58 TSI NNNN




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