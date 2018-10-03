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Denizli polisi motosiklet hırsızını yakaladı

Denizli’de polis, ilçelerden ve kent merkezinden motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan hırsızı yakaladı.

Denizli'de polis, ilçelerden ve kent merkezinden motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan hırsızı yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.


Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıkları ile ilgili başlattığı çalışmalar neticesinde, Tavas ve Kale ilçeleriyle kent merkezinden çalıntı olduğunu belirlediği 7 motosiklet ve 2 iki elektrikli bisikleti bularak sahiplerine teslim etti. Olayda hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen A.G isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.G, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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