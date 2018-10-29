Denizli protokolü hava taksiyle Cumhuriyet uçuşu yaptı

Denizli Valisi Hasan Karahan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin ilk hava taksisiyle Cumhuriyet uçuşu gerçekleştirdi.

Denizlili girişimci Hüseyin Ümit Ercan'ın planlayıp hayata geçirdiği ve Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) desteklediği projenin açılışına katılan heyet, önce hava taksinin açılışını yaptı ardından da deneme uçuşları gerçekleştirdi. Vali Karahan ve Başkan Zolan, hava taksiye binerek pilot eşliğinde Pamukkale travertenlerini ve Hierapolis Antik Kenti'ni havadan izledi. Gyrocopter adı verilen hava taksi, Denizli'nin turistik yerlerinin yanı sıra çevre illere de seyahat hizmeti sağlayacak

“4 mevsim turizm vizyonuyla çalışıyoruz”

İç bölgelere turizmi çekmek ve buralarda turizmi daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirten GEKA Genel Sekreter Vekili Özgün Akdoğan, 4 mevsim turizm ilkesi ve vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Projenin bu vizyonla destekledikleri projelerden biri olduğunu ifade eden Akdoğan, “Geçtiğimiz yıl da burada balon turizmiyle ilgili bir projemizin açılışını yapmıştık. Kalkınma ajansımız, Denizli'ye ve Pamukkale'ye özel bir önem vermekte, buranın potansiyeli çok yüksek. Bölgemize ve Denizlimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Havacılığa bir katkısı olsun istedik”

Denizlili girişimci Hüseyin Ümit Ercan, 4 yıllık bir mücadelenin sonucunda bu günlere geldiğini söyledi. Amaçlarının Pamukkale'ye gelen turistlerin burada kalmalarını sağlayacak bir aktivite sunmak ve yakın bölgelere çok hafif hava araçlarıyla havadan ulaşımın imkanını sağlamak olduğunu aktaran Ercan, amaçlarının bir bir gerçekleşmeye başladığını kaydetti. Ülkenin farklı yerlerinden havacıların kendilerini aradığını ve hava taksi konusunda bilgi aldıklarının aktaran Ercan, “Gaziantep'ten, Ankara'dan, Trabzon'dan, Sapanca'dan ve Antalya'dan ‘Oluyor mu, nasıl yapılabilir?' diye soruyorlar. Bunun sayısı artacak, bu kaçınılmaz bir durum. Bugün Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümünde açılışımızda Valimiz ve belediye başkanımızla Cumhuriyet uçuşları yapmaktayız. İnşallah devamı gelir, havacılığa bir katkısı olsun” diye konuştu.