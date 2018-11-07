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Denizli protokolü lösemili çocukları unutmadı

Denizlispor Yönetimi, kent protokolü ile Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemiye dikkat çekmek için maske takıp, fotoğraf çektirdi.


Haluk Ulusoy Tesisleri'mizde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya gelen Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek amacıyla maske takep, fotoğraf çektirdi. Sadece Lösemili Çocuklar Haftası'nda değil her zaman lösemili çocukların yanında olduklarını ifade eden Başkan Çetin, “Taraftarlarımız maç sonu kutlamasında lösemili çocuklarımızı unutmadı, futbolcularımızda lösemili çocuklar konusunda oldukça hassas. Bizlerde onların yanında olduğumuzu belirtmek amacıyla böyle bir fotoğraf çektirdik. Bu duyarlılığı toplumumuza aşılamamız gerekiyor” dedi.

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