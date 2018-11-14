Denizli Radyo Yayıncılar Derneği hizmet binasını açtı

Denizli'de yayın yapan 7 radyonun yöneticilerinin kurduğu Denizli Radyo Yayıncılar Derneği hizmet binasına kavuştu.

Denizli merkezde lisanslı olarak yayın yapan 7 radyonun yöneticilerinin çalışmaları sonucu kuruluşunu tamamlayarak, çalışmalarına başlayan Denizli Radyo Yayıncılar Derneği, hizmet binasına kavuştu. Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, Radyo Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çelik ile Denizli'de yayın hayatını sürdüren radyo, televizyon ve gazetelerin temsilcileri katıldı. Başkan Zolan, açılışta yaptığı konuşmada, birçok iletişim aracının ortaya çıkmasına rağmen radyonun hiçbir zaman değerini yitirmediğini kaydetti.

Açılışın ardından Denizli Radyo Yayıncılar Derneği'nin yeni binasındaki, 7 radyodan aynı anda yayınlanan ilk ortak canlı yayın gerçekleştirildi.