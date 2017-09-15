Denizli Sanayi Odası Başkanından adaylık açıklaması

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve yönetim kurulu üyeleri, Ekim ayında yapılacak seçimler için bir basın toplantısı düzenledi. Denizli Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan Toplantı Salonunda yapılan toplantıya DSO Başkanı Müjdat Keçeci, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. 12 yıldır yürüttüğü görevi bırakacağını açıklayan Başkan Keçeci, bundan sonra gelecek başkana ve yönetime, proje ile çalışmalarda her türlü desteği vereceğini söyledi.

Görevi bırakmaktaki amacının gençlerin önünün açılması ve kendisine biraz daha vakit ayırmak istediğini belirten Keçeci, yöneticilerin gelmesini bildiği gibi bulunduğu makamdan gitmesini de bilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sanayi anlamdan başlatılan sanayi projelerinde seçilecek yeni yönetime mutlak surette destek vereceğini aktaran Keçeci, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 4 yılda bir yapılan seçimleri ekim ayında 4 yılı doldurmuş olması nedeniyle yenilenecek bir seçim.. Diğer odalarda yapılacağı gibi Denizli Sanayi Odasında da bu seçim yapılacak. Ben Müjdat Keçeci olarak 12 sene önce Denizli Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi olarak seçildim. 3 dönemdir yönetim kurulu başkanlığı yapıyorum. Hep birlikte yaşadık, yönettik. Yeni dönemde başkan adayı olmayacağım. Başkan olmayacağım. Hatırlarlar birlikte olduğumuz arkadaşlar, ‘Ben ilk seçildiğimde, ben bir dönemlik başkanlık yapacağım” demiştim. Ama bir takım projeler, bir takım beklentiler ile bu 3 dönem oldu. Bu karar neden verildi, içtenlik ile paylaşmak isterim. Bu kararın verilmesinde hiçbir kişinin, hiç bir tarafın, benim üzerimde tavsiyesi bile yok. Hatta sizlerin de iyi bildiği ve kabul edeceği, benim başkanlığımdan yana olan çok insanlar var, gruplar var. Ama ben bu kararı öncelikle her toplantımızda gençlere karşı, gençler için hem sanayi dalında, hem de Türkiye’nin yönetiminde, gençlere yol açmalıyız dedik. Ben 12 seneden bu ya başkanlığı yaparken artık bu saatten sonra bir genç arkadaşın, genç ekibin Denizli sanayisini yönetmesi ve bu görevleri yapmasına inandım” dedi.